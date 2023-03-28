مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة الحلقة الـ7 رمضان 2023

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5، العديد من الأحداث المثيرة داخل قرية تل شبورة، إذ يتصارعون على حكمها وعلى منصبها الجديد فيسارع المشاهدين لمعرفة مواعيد إعادة عرض حلقات المسلسل على القنوات الناقلة له طوال أيام الأسبوع لذلك نقدم لكم مواعيد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة

تشمل مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة عبر شبكة تليفزيون الحياة من خلال التردد الخاص بها، حيث تعتبر الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، وهو 12206 الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.