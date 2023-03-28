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مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 

كتب:

سهيلة هاني
12:16 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 

تتطور الأحداث بشكل سريع في مسلسل سره الباتع، ما يجذب الجمهور للعمل بصورة كبير، ويرغب المشاهدون في معرفة مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، الذي يشارك فيه مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 

ومن المفترض أن تكون مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة  في رمضان 2023، ويجرى من خلالها الكشف عن كل الأحداث والتطورات في مسلسل سره الباتع.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة يوميا في تمام الساعة 12 صباحا، وترددها الجديد كالتالي:

التردد: 12206

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد إعادة مسلسل سره الباتع

ويعاد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 في  تمام الساعة 8 صباحا.

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع، وتدور أحداث الرواية في حقبتين من الزمن. 

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بقلم سهيلة هاني