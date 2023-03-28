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قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:42 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
صلاة التراويح

صلاة التراويح

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين.

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بقلم محمد أسامة رمضان