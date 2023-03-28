قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:42 م | الثلاثاء 28 مارس 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: باحث بالأزهر على «قناة الناس»: الخير والشر موجودان داخل نفس الإنسان المفتي لـ«قناة الناس»: النبي محمد علمنا حب الوطن والانتماء إليه برنامج «معلومة وجائزة» عبر قناة الناس يسأل المارة عن أركان الإيمان والإسلام علي جمعة لقناة الناس: الشيخ البنا كان محبا لآل البيت.. وسلطن الناس بصوته الناس صلاة التراويح مسجد الحسين شهر رمضان بقلم محمد أسامة رمضان