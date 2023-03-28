إجازات شهر رمضان 2023.. يتبقى 6 أيام عطلات رسمية

يتزامن مع شهر رمضان أيام محددة من الإجازات الرسمية، ويهتم عدد كبير من المواطنين، وخاصة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، بمعرفة إجازات شهر رمضان 2023.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» خلال التقرير التالي إجازات شهر رمضان 2023.

إجازات شهر رمضان 2023 الرسمية

تشمل إجازات شهر رمضان 2023 ما يلي:

- إجازة شم النسيم 2023، وتوافق الاثنين 17 أبريل المقبل.

- إجازة وقفة عيد الفطر، وتوافق 20 أبريل، وفق الحسابات الفلكية.

إجازات شهر رمضان 2023 الأسبوعية

- الجمعة 31 مارس 2023.

- السبت 1 أبريل 2023.

- الجمعة 7 أبريل 2023.

- السبت 8 أبريل 2023.

- الجمعة 14 أبريل 2023.

- السبت 15 أبريل 2023.

- الجمعة 21 أبريل 2023.

لا يوجد أيّ إجازات رسمية في الأيام المتبقية من شهر مارس 2023.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023

تبدأ الجمعة الموافق 21 أبريل وتستمر 3 أيام حيث تنتهي الأحد 23 أبريل المُقبل.