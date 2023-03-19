إجازات شهر رمضان 2023.. 10 أيام منها عطلات رسمية وشم النسيم

مع اقتراب حلول شهر رمضان 2023، الذي تفصلنا عنه أيام معدودة، حيث يكون أول يوم رمضان لهذا العام يوم 22 مارس، وفقا للحسابات الفلكية والتقويم الهجري، وتزامنا مع ذلك يهتم عدد كبير من المواطنين، خاصة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، بمعرفة إجازات شهر رمضان 2023، لقضائها رفقة أسرتهم.

وترصد السطور التالية، إجازات شهر رمضان 2023، وفقا للحسابات الفلكية.

إجازات شهر رمضان 2023 الرسمية

- إجازة شم النسيم: يأتي شم النسيم 2023 يوم الاثنين 17 أبريل المقبل، وقد يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة شم النسيم من يوم الإثنين إلى الخميس 20 أبريل 2023، لسابق صدور قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من الأسبوع ذاته.

- إجازة وقفة عيد الفطر: تكون الإجازة يوم 20 أبريل، وفق الحسابات الفلكية.

إجازات شهر رمضان 2023 الأسبوعية

1- الجمعة 24 مارس 2023.

2- السبت 25 مارس 2023.

3- الجمعة 31 مارس 2023.

4- السبت 1 أبريل 2023.

5- الجمعة 7 أبريل 2023.

6- السبت 8 أبريل 2023.

7- الجمعة 14 أبريل 2023.

8- السبت 15 أبريل 2023.

9- الجمعة 21 أبريل 2023.

ال‘جازات الرسمية خلال 2023

- عيد الفطر المبارك 2023، يومي الجمعة 21 أبريل، والسبت 22 أبريل.

- الأحد 16 أبريل: عيد الفصح القبطي.

- الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.

- الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- الاثنين 1 مايو: عيد العمال.

- الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى 2023، بدءا من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الخميس 29 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.

- الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.