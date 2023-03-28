موعد أول أيام العيد الصغير 2023.. وعدد أيام الإجازات للقطاعين الخاص والحكومي

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد أول ايام العيد الصغير 2023، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ورغبة كثيرين في معرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023 ومعرفة عدد أيام الإجازات، كي يخططوا لقضاء الإجازة والسفر بعد فترة الصيام.

أول أيام العيد الصغير 2023

وحددت وزارة التعليم العالي أول أيام العيد الصغير 2023 فلكيا، موضحة أنّه من المقرر أن يكون أول أيام العيد الصغير 2023 هو الجمعة 21 ابريل ويوافق أول أيام شهر شوال 1444، وفقا للحسابات الفلكية، التي أوضحت أنّ شهر رمضان 29 يوما، وتبدأ صلاة العيد الصغير الساعة 5:47 صباحا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل خلال شهر رمضان الكريم وفقا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووفقا للضوابط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وكشف رؤساء الجامعات، عن أنّ مواعيد العمل الرسمية بالكليات خلال شهر رمضان 2023، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مع التشديد على عدم الأذونات خلال الشهر أو أى مأموريات.

عدد أيام إجازة العيد الصغير 2023

وفي سياق متصل، وفقا لأجندة العطلات الرسمية للدولة، عدد أيام إجازة العيد الصغير ستكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 للعاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.