«تعليم الجيزة» تعلن موعد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد عقد اختبار شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023.

امتحانات شهر مارس لصفوف النقل.. بلا أسئلة تعجيزية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 10 بشأن اختبارات شهر مارس يتم عقد اختبارات شهر مارس في الجزء الذي تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار علي مستوى المدرسة علي أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها ويكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة.

عقد امتحانات شهر مارس .. 2 أبريل

كما أكدت مديرية التعليم بالجيزة، علي الحرص الشديد على تفادي الأخطاء في وضع الاختبار، مشيرة إلى أن اختبار شهر مارس سيبدأ في الفترة يوم الاحد 2 أبريل وحتي الأربعاء 5 أبريل، مؤكدا على الالتزام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.

مواعيد عقد المهام الأدائية

وأشارت وزارة التعليم، يتم عقد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في هذه الأيام «الخميس 6 أبريل والاثنين 10 أبريل والثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل».