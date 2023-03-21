مواعيد امتحانات شهر مارس 2023 لطلاب صفوف النقل.. اعرفها

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات شهر مارس 2023 لطلاب صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرة الامتحانات الشهرية داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة.

مواعيد امتحانات شهر مارس 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مواعيد امتحانات شهر مارس 2023، ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أبريل، ويكون الامتحان فيما تم تدريسه من المنهج عقب اختبار مارس وحتى نهاية الشهر الحالي، وأن الامتحان سيكون جزءً من الحصة.

جداول امتحان شهر مارس 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن وضع جداول امتحان شهر مارس مسؤولية المدارس والإدارات التعليمية، وليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه سيتم وضع الامتحان بمعرفة موجه المادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي لا يمتحن فيها الطالب نهائياً، ويراعى تخفيف المستوى المعرفي مع طلاب الدمج ونوع الأسئلة والاختيار من متعدد، وتكتب الاختبارات على الكمبيوتر وتطبع ويراعي نظام الاختبارات والمراقبة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع الأسئلة والدرجات لمادة العلوم لشهر مارس 2023، جاء كالتالي:-

- الصف الرابع الابتدائي 5 أسئلة اختيار من متعدد بإجمالي 15 درجة.

- الصف الخامس الابتدائي 5 أسئلة مخصص لكل سؤال 3 درجات بإجمالي 15 درجة.

- الصف السادس الابتدائي 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال واحد مقالي مخصص لكل سؤال درجتين بإجمالي 10 درجات.

- الصف الأول الإعدادي 4 أسئلة اختيار من متعدد سؤال واحد مقالي لكل جزئية درجتان بواقع 10 درجات.

- الصف الثاني الإعدادي 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالي بواقع 10 درجات.

- الصف الأول الثانوي العام في مواد الكيمياء والأحياء والفيزياء 3 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالي في كل مادة من الثلاثة مواد بواقع 10 درجات لكل مادة.

- الصف الثاني الثانوي 3 أسئلة اختيار من متعدد في كل مادة وسؤال مقالي لكل جزئية 3 درجات بإجمالي 15 درجة.