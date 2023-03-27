«التعليم»: لا نيّة لتغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أنّ مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو المقبل، وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

مواعيد امتحانات صفوف النقل

وأكد المتحدث الرسمي، أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحرص دائما على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

لا أساس لتغيير مواعيد امتحانات النقل

وناشد شادي زلطة، الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إثارة البلبلة، مشيرا إلى أنّ أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.