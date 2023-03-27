موعد وجداول امتحانات شهر مارس في مدارس القليوبية.. اختبارات قصيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق الاختبارات الشهرية الخاصة بشهر مارس الجاري، يوم الأحد المقبل، وفق تعليمات الوزارة بعقد امتحانات شهر مارس في الأسبوع الأول من أبريل، وتستمر حتى انتهاء الطلاب من الاختبارات وفق جداول كل مدرسة، على أن تكون الاختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

جداول امتحانات شهر مارس على مستوى المدارس

وأوضح بيان صادر من مديرية الترية والتعليم بالقليوبية، أنه وفق جداول امتحانات شهر مارس فإنّ الاختبارات الشهرية تنطلق في كل مدارس المحافظة، الأحد 2 أبريل المقبل، وحتى نهاية الامتحانات في كل مرحلة تعليمية، وفق جداول أعدتها المدارس على أن يكون الامتحان جزء من حصة المادة.

ضوابط جداول امتحانات شهر مارس

ونبهت مديرية التعليم في بيانها أنّه وفق جداول امتحانات شهر مارس على الطلاب الالتزام بضوابط عدة خلال أداء الاختبارات الشهرية لشهر مارس، والتي تعقد في شهر أبريل المقبل ومنها:

- إحضار الأدوات الشخصية الخاصة بأداء الاختبارات

- الالتزام بالزي المدرسي

- منع إحضار الهواتف والأجهزة الذكية نهائيا