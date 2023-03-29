تطورت أحداث مسلسل سره الباتع بشكل كبير خلال الحلقات الماضية، ما جعل الجمهور يرغب في معرفة مواعید مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف.

مواعید مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023

مواعید مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، جرى الإعلان عنها بالفعل، وانطلقت مع بداية شهر رمضان الكريم لتكشف عن السر وراء مقام السلطان حامد.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا وترددها، كالتالي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يقدم عن رواية الأديب يوسف إدريس التى تحمل اسم سره باتع، ويضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفي وصلاح عبد الله وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وهالة صدقي وحسين فهمي وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.