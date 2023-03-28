ينتظر محبو مسلسل سره الباتع، اليوم، الحلقة السابعة التي تحمل معها التطورات الجديدة والأحدات التي سوف تكشف عنها، لذلك يبحث المتابعون عن موعد عرض الحلقة 7 مسلسل سره الباتع في رمضان 2023، بعد الأحداث المتلاحقة التي شهدتها الحلقة السادسة وتم عرضها مساء أمس.

موعد عرض الحلقة 7 مسلسل سره باتع في رمضان 2023

وموعد عرض الحلقة 7 مسلسل سره باتع في رمضان 2023، ستكشف عن مصير حامد، الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، بعد تسليم نفسه للجنرال الفرنسي في محاولة لإنقاذ ناجي الذي يجسد دوره الفنان ميدو عادل.

وموعد عرض الحلقة 7 مسلسل سره الباتع في رمضان 2023، سيكون في تمام الساعة 7:30 على شاشة قناة ON يوميا، وستكشف الحلقة عن المعاناة التي سيتعرض لها حامد بعد تسليم نفسه للجنرال الفرنسي بعد ذهاب الشيخ إيهاب بنفسه إلى الجنرال، والوشاية بحامد أنه من قتل الجنود الفرنسيين، كما أوضحت الحلقة السادسة من سره الباتع.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع الحلقة 7

ويتم إعادة مسلسل سره الباتع على شاشة قناة ON الساعة 6:15 صباحا للإعادة الأولى، أما الإعادة الثانية ستكون في الساعة 11:15.

ويذكر أن مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، التي تحمل اسم سره باتع، وتجري في حقبتين مختلفتين من الزمن.