ملخص الحلقة 7 مسلسل سره الباتع.. حنان مطاوع تبكي بقلب مكسور

بدأت أحداث الحلقة 7 مسلسل سره الباتع منذ قليل على شاشة قناة on drama، وضمت الحلقة أحداث متنوعة بين ماشي حامد وحاضره وبين ظهور والده الذي لعب دوره الفنان ماجد المصري، وبين علاقة حامد وصافية التي تواجه خطر الفشل بسبب رفض والدة صافية حامد كزوج لابنتها، كما سيوضح ملخص الحلقة 7 مسلسل سره الباتع.

ملخص الحلقة 7 مسلسل سره الباتع

ومن خلال ملخص الحلقة 7 مسلسل سره الباتع يتضح لنا رفض والدة صافية زواج ابنتها صافية من حامد، في أجواء جعلت حامد وصافية يشعران بحزن شديد ،وبكت صافية عندما علمت بهذا الأمر، لأنّها تحب حامد منذ الصغر ولا تستطيع أن تتزوج أحد غيره.

أحداث الحلقة 7 مسلسل سره الباتع

ويعرض ملخص الحلقة 7 مسلسل سره الباتع تأثر حامد الشديد وحبه لصافية الكبير ومحاولة مواستها بأن لن يتخلى عنها وسيحاول أن يقنع أهلها بزواجهم، وفي مشهد بديع تحت الأمطار يظهر الحب الكبير بين صافية وحامد الذي جرى مسرعا نحوها عندما وجدها تحت الأمطار في انتظاره ، وانتهى المشهد وصافية وحامد معا تحت الأمطار.

ويعرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama في تمام الساعة 6:15 بعد اذان المغرب مباشرة، ونشاهده على قناة on الساعة 7:30 مساء.