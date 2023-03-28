ملخص الحلقة 7 من مسلسل سره الباتع.. والد حامد يخسر أرضه

انطلقت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل سره الباتع على قناة on drama، وانكشفت فيها أحداث مهمة في ماضي حامد الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السعدني، ويعتبر العمل هو أول تجربة درامية للمخرج خالد يوسف، وفي السطور التالية نستعرض ملخص الحلقة 7 مسلسل من سره الباتع.

ملخص الحلقة 7 مسلسل سره الباتع

ومن خلال ملخص الحلقة 7 مسلسل سره الباتع يظهر الفنان أحمد فهمي وريم البارودي وهما يجلسان مع قارئ البرديات الذي قص عليهما حكاية حامد وعمران الذي مات غرقًا في صغره، وظهر الفنان ماجد المصري في دور والد حامد، وبدأت الأحداث بمشاجرة بين حامد وعمران وأبناء القرية، ظهر من خلالها القوة التي يمتلكها حامد وهو في سن صغير.

وبعدها تتوالى أحداث الحلقة 7 مسلسل سره الباتع إذ اجتمع أهل حامد وعمران في مجلس القرية للحكم في المشاجرة التي ضاع على إثرها نظر عمران وبناء عليه حكم المجلس بإعطائهم الفدان الوحيد الذي يمتلكه والد حامد، ليتضح بعد ذلك أن ذهاب نظر عمران كان مجرد خدعة للحصول على أرض والد حامد.

أحداث الحلقة 7 من سره الباتع

وشهدت الأحداث تطورًا سريعا إذ توفي عمران غرقا وهو يمثل أنه أعمى كما أوصاه والده، وتنتقل بعد ذلك في مشهد مؤثر جمع بين حامد ووالده والذي أوصاه فيه بالحفاظ على قوته وعدم استخدامها فيما يضر الآخرين، لتكون بذلك الوصية الأخيرة لوالده.