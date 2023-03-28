ينتظر الجمهور الحلقة الجديدة من سره الباتع، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم، فقد نال المسلسل إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد فور بداية عرضه منذ بداية الشهر الكريم.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم يكون في تمام الساعة 7:30 يوميا على مدار شهر رمضان المبارك، على أن يتمّ إعادته الأولى الساعة 6:15 صباحا، الإعادة الثانية 11:15

ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة القادمة التطورات التي شهدتها الحلقة السادسة من تسليم حامد نفسه للجنرال الفرنسي ووشاية الشيخ إيهاب به وصولا بالكشف عن موقف والدة صافية من الإبلاغ عن حامد.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وأحداث مسلسل سره الباتع التي من المفترض أن تعرض اليوم على شاشة قناة on تحدث في حقبتين من الزمن الأولى حقبة الحملة الفرنسية على مصر، والثانية الحقبة الحالية.