في اليوم السابع من أيام فجر شهر رمضان المعظم، هذا الشهر الذي يحظي بالعديد من الروحانيات الدينية، حيث يتوافد آلألاف من المصلين من أبناء محافظة كفر الشيخ إلي بيوت الله لأداء الصلوات والذكر والدعاء والتسبيح في هذا الشهر المعظم.

تستعرض«الوطن»، خدمة يومية إلي الأسرة المصرية، عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأربعاء 29-3-2023.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأربعاء 29-3-2023

بينما يسجل موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأربعاء 29-3-2023، الذي سوف يرفع في تمام الساعة 04:21 صباحاً، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:50 صباحاً، وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة، وذلك بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض خلال شهر البركات والغفران.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر

كما يحدد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأربعاء 29-3-2023، موعد وجبة السحور 2:1 دقيقة، كما يكون إمساك السحور علي 4:1 دقيقة، وذلك في اليوم السابع من أيام شهر رمضان العظيم، حيث يبدأ الصائمين برنامجهم في هذا الشهر المبارك، وذلك وفقاً للعديد من الطقوس الروحانية، والتي منها إقامة الصلاة، التي ترتبط بصلاة العشاء والتراويح والسحور والفجر والظهر والعصر والمغرب وقت الإفطار، كما يقدم الصائمين في هذا الشهر الفضيل علي قراءة القران الكريم في شهر المغفرة والرحمات.

بينما تقدم «الوطن»، خدمة موعد السحور وإمساك السحور وأذان الفجر والشروق علي مدار شهر رمضان الكريم، وذلك تسيراً علي المواطنين في شتي ربوع قري ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك لأداء المصلين الصلوات الـ 5 خلال هذا الشهر الكريم.