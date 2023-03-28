في اليوم السادس من أيام فجر شهر رمضان الكريم، والذي يحظى بالعديد من الروحانيات، يتوافد الآلاف من المصلين بمحافظة كفر الشيخ إلى بيوت الله لأداء الصلوات والدعاء والتسبيح، والذكر في هذا الشهر المبارك.

وتستعرض «الوطن»، خدمة يومية عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الثلاثاء28-3-2023

ويُرفع موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الثلاثاء 28-3-2023، في تمام الساعة 04:22 صباحاً، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:51 صباحاً، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة بها، بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر

أما موعد وجبة السحور 2:2 دقيقة، كما يكون إمساك السحور على 04:2 دقيقة.