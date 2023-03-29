أوضحت وكالة الأنباء السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 29-3-2023، الموافق اليوم السابع من شهر رمضان، وفق إمساكية الشهر الفضيل والتي تم إعلانها قبل بداية الشهر.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 29-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الأربعاء 29-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في سوريا للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:48 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:29 ظهرًا، ويأتي موعد أذان العصر في 4:01 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:42 مساءً، وتأتي آخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:12 مساءً.

موعد عيد الفطر في سوريا

ويأتي موعد الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال المبارك في دولة سوريا يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان المبارك، بينما فلكيًا تم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل المقبل.