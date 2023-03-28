أحمد العوضي لـ«الوطن»: «تشبيه الكوماندا بأحمد زكي في الهروب شرف»

أبدى النجم أحمد العوضي فخره الشديد بتشبيه الجمهور لشخصية «جابر الكوماندا» التي يجسدها في مسلسله الجديد ضرب نار بشخصية «منتصر» التي لعبها النجم الراحل أحمد زكي في فيلم «الهروب».

وقال أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تشبيهه بأستاذ الأجيال أحمد زكي شرف عظيم له، وهذه مسألة تسعده بدرجة لا يتخيلها أحد، مرجعاً ذلك بقوله: «الفنان أحمد زكي كان أستاذاً عظيماً في التجسيد والتقمص، ومن ثم أتشرف بتشبيه جابر الكوماندا بمنتصر، وأراها فرصة لتذكر الناس لـ أحمد زكي والترحم عليه».

وأكد أحمد العوضي أن الحلقات المقبلة ستشهد تصاعداً كبيراً في الأحداث، مضيفا أن دراما مسلسله ستكون على عكس توقعات الجمهور: «اللي جاي في حتة تانية».

أحمد العوضي يصور «ضرب نار» حتى منتصف رمضان

ويواصل أحمد العوضي تصوير مشاهده في «ضرب نار»، ومن المقرر أن ينتهي منه في منتصف شهر رمضان.

أبطال مسلسل ضرب نار

ويشارك في بطولة مسلسل ضرب نار كل من ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، إيمان السيد، ماجد المصري، بدرية طلبة، ضياء عبد الخالق، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.