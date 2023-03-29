ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث الأجواء المبهجة والاحتفالات في شوارع القاهرة وخاصة الأماكن التاريخية، وإقامة الصلوات والعبادات في المساجد، كما يبحث الآلاف عن موعد السحور والإمساك في محافظة القاهرة وفق المواقيت الرسمية، ويكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 11 دقيقة.

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم

وفي سابع أيام شهر رمضان المباك، يون موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة الرابعة و 21 دقيقة، وفق ما أكدته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، مضيفة أن موعد السحور في القاهرة يكون في تمام الساعة الثانية ودقيقة صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 48 دقيقة.

موعد أذان الفجر في القاهرة الأربعاء 29-3-2023

وأوضحت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في سابع أيام شهر رمضان، حيث يكون موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر بالضبط، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و 30 دقيقة، وموعد أذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة السادسة و 12 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 30 دقيقة.