موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

يحرص المسملون يوميا على معرفة مواقيت الصلاة في شهر رمضان، كونه شهر العبادات وأعمال الخير، ويتساءل الآلاف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023 لبدء صيام خامس أيام شهر رمضان المبارك وأداء صلاة الفجر.

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم

ووفق هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023 يكون في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة صباحا، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و3 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و3 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023

ويترقب الملايين من المسلمين موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الاثنين 27-3-2023 وباقي مواقيت الصلاة والتي جاءت كالتالي، موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر بالضبط، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنص، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و10 دقائق، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و7 دقائق.