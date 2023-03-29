مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. مشاجرة تورط حامد في مشكلة كبيرة

تضمنت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7 كثير من التطورات على مستوى الأبطال، والذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى لعام 2023.

وتضمنت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7 استكمال الدكتور الذي يجسد شخصيته الفنان محمود قابيل ترميم مذكرات العالم الفرنسي كليمان، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وجاء في أحد الخطابات موقف للسلطان حامد في صغره يكشف من خلاله عن أنه كان يتميز بقوة مفرطة ولكنها ورطته ذات يوم.

مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. ظهور خاص لماجد المصري

وعندما كان صغيرا دخل في مشاجرة مع عدد من أطفال القرية، ولكنه كان يدافع عن أحدهم، وخلال دفاعه تسبب في ضرب ابن الشيخ شهاب الذي ادعى أن ابنه أصيب بالعمي لكي ينصفه شيخ البلد سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي.

وبالفعل هذا الأمر تسبب في توريط والد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري، بدفع أرضه التي يمتلكها للشيخ شهاب.

يذكر أن مسلسل سره الباتع كان يضم كوكبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد فهمي واحمد السعدني وصلاح عبدالله وخالد الصاوي وغيرهم وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.