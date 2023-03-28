كل ما تريد معرفته عن مدينة تنيس.. ظهرت في أحداث مسلسل رسالة الإمام

انتهت أحداث الحلقة 6 من مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، الذي يجسد فيه دور الإمام الشافعي، وصوله إلى مدينة تنيس، بعد إنقاذه من جنود ابن الوالي، على يد الحفويين، الذين تدخلوا وأنقذوه في الوقت المناسب.

مدينة تنيس في مسلسل رسالة الإمام

وتستعرض «الوطن» كل المعلومات عن مدينة تنيس بعد ظهورها في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6.

وتقع جزية او مدينة تنيس المصرية التي ظهرت ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6، جنوب غرب مدينة بورسعيد، وعلى بعد 9 كيلومترات عن بحيرة المنزلة، إذ كانت من المدن الكبرى الزاهرة في العصور الإسلامية، وسميت في العصور الوسطى «بحيرة تنيس» والمعروفة الآن ببحيرة المنزلة.

واعتبرت مدينة تنيس التي ظهرت في مسلسل رسالة الإمام، من أكبر الجزر في العصر الإسلامي، إذ تقع في أقصى الشمال الشرقي من بحيرة المنزلة والجنوب الغربي من بورسعيد، وعلى بعد حوالي 8 كيلو مترات منها، وامتداد طريق الخط الملاحي لقنال المنزلة الربط بين بورسعيد والمطرية دقهلية وسط بحيرة صغيرة قليلة العمق تعرف باسم «البشتير».

مدينة تنيس.. ظهرت بمسلسل رسالة الإمام

وأطلق المؤرخون العرب اسم «تنيس» عليها، وهو مشتق من اللفظ اليونانى «نيسوس» ثم أضيفت في أوله علامة التأنيث القبطية لتصبح «تنيسوس» أي الجزيرة، ويشتق الاسم من شكل موضع أرض تنيس وسماته الطبيعية أرض يحيط بها الماء من جميع الجهات، ومن ثم يتحقق أصل الاسم الناتج عن الوصف الطبيعي لموضعها بغض النظر عمن أطلقه على المدينة أو تلك البقعة من الأرض.

وتعرضت تنيس للعديد من الغزوات أبان الحملات الصليبية، كما أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، بإخلائها عام 588 هجرية 1192 ميلادية، وألا يبقى فيها غير المقاتلة للدفاع عنها، بينما أمر السلطان الكامل محمد بن العادل الأيوبي في عام 624 هجرية الموافق 1226 بهدمها وتهجير أهلها البالغ عددهم وقتها 50 ألف نسمة حتى لا يستطيع جنود الصليبيين الوصول عن طريقها للعاصمة، حيث كانوا وقتها مستعدين لإرسال الحملة الصليبية الخامسة في سنة 630 هجرية «1219 ميلادية» بقيادة جان دي بريين، وبعدها اندثرت واحدة من أكبر مدن مصر في العصور الوسطى.