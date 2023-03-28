أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6.. الشافعي يصل إلى تنيس

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6 بطولة خالد النبوي، تحريض ابن الوالي على قتل الإمام الشافعي، لمنعه من الوصول إلى تنيس، حيث هجم عليه الجنود خلال الصلاة، وحاصروه، ولكن الحفويين تدخلوا وأنقذوه في الوقت المناسب.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6

وضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6، تلقى رامز أمير الذي يجسد دور «عمر» رسالة من سلمى أبو ضيف «هند»، تطلب منه أن يتركها لأنها ما زالت تحب زوجها السابق الذي توفى، بينما تقوم فرح بسيسو «السيدة نفيسة» بزيارة منزل الإمام الشافعي وتلتقي بزوجته وشقيقته وأولاده.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل رسالة الإمام وصول الإمام الشافعي إلى تنيس بعد انقاذه من جنود ابن والي، ويلتقي هناك صديقه القديم «علاء قوقة».

وكانت دارت أحداث الحلقة 5 من مسلسل رسالة الإمام، حول دعوة الإمام الشافعي إلى دراسة فقه الليث بن سعد وأبو حنيفة، وعدم الاكتفاء بعلم الإمام مالك فقط، حيث كان هذا رده على «فتيان» أحمد الرافعي بعد قوله إنه لا داعٍ لدراسة علم الليث بن سعد طالما يدرسون في مصر علم الإمام مالك.