خالد الجندي عن لغة مسلسل رسالة الإمام: المصريون تحدثوا بالقبطي والعامية هي الأنسب

انتقد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هجوم البعض على مسلسل رسالة الإمام، هجوم البعض على مسلسل رسالة الإمام، بسبب اللغة واستخدام العامية، لافتًا إلى أنّ المصريين وقتها كانوا يتحدثوا اللغة القبطية، وأن لغة المسلسل لو كانت اللغة القبطية فلن يفهم منها أحد شيئًا، مشددًا على أن اللغة العامية هي التي تتناسب مع أدنى مستويات الثقافة في مصر الآن.

وأشاد الجندي بأحد المشاهد الذي ظهر فيها الفنان خالد النبوي الذي يؤدي دور الإمام الشافعي، وهو يقرأ الفاتحة دون البسملة في الصلاة، ما اعتبرها البعض خطأ لمخالفة ذلك لفقه الشافعي مشيرًا إلى أن ذلك من أدب وعبقرية الإمام الشافعي؛ لأنه كان يحترم المذاهب المخالفة.

الإمام الشافعي ترك القنوت في صلاة الفجر احترامًا لتلاميذ أبي حنيفة

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الإمام الشافعي ترك القنوت في صلاة الفجر احترامًا لتلاميذ أبي حنيفة، لافتًا إلى أن الشافعي لم يقرأ البسملة في الفاتحة لأن المالكية يروا كراهية الجهر بالبسملة على عكس مذهب الإمام الشافعي الذي يرى وجوب الجهر بالبسملة.

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