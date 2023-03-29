مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. «ماجد المصري يترك وصيته الأخيرة للسعدني»

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 7، كثير من التطورات التي تدور حول سر مقام السلطان حامد، والتي يقدمها المخرج خالد يوسف الذي يخوض السباق الرمضاني للمرة الأولى هذا العام 2023.

مسلسل سره الباتع الحلقة 7

وتضمّن مسلسل سره الباتع الحلقة 7، ترك والد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري وصيته الأخيرة له قبل رحيله، وإنزال الستار على علاقتهما سويا، حيث تحدث معه عن أنّ الله وهبه قوة عن باقي البشر، ويجب أن يستخدمها في خدمة الناس لا أذيتهم.

وجاء حديث والد حامد له بعدما دخل في مشاجرة مع أطفال القرية، لكن حامد أخبره بأنّه لم يؤذيه، لكنه كان يدافع عن أحد الأطفال الذي تعرض له الآخرين وتسببوا له في أذى، فأخبره أنّ الله سيكون راضٍ عنه، لكن حامد قال لأبيه إنّه غاضب لأنه تسبب في عقابه وأخذ أرضه منه، لكن أوصاه والده وصيته الأخيرة، قائلا: «اوعى تزعل من القدر يا ابني التسليم بقدر ربنا أول خطوة في الإيمان بربك وأنا مش زعلان يمكن خير محدش عارف ربنا شايلك إيه».