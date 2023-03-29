يستعد الملايين في محافظة المنوفية، لبدء صيام يوم جديد في ليالي شهر رمضان المبارك، ويبحثون عن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023، وكذلك موعد السحور والإمساك ومواقيت الصلاة، في شهر يهتم الجميع فيه بالعبادات وأداء الصلوات.

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023 الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و 23 دقيقة، وموعد السحور في الساعة الثانية و 3 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 3 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 51 دقيقة، على أن يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 12 دقيقة.

موعد أذان الفجر في المنوفية الأربعاء 29-3-2023

وتابعت هيئة المساحة عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة في سابع أيام شهر رمضان، فموعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة الرابعة و 23 دقيقة، وموعد الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و 3 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و 34 دقيقة، وموعد أذان المغرب في الساعة السادسة و 15 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 34 دقيقة .