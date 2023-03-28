أجواء روحانية تعيشها محافظة المنوفية خلال شهر رمضان المبارك، وتعم الاحتفالات في جميع المدن والقري، وكذلك الاهتمام بالعبادات ومواقيت الصلاة والتعرف على عدد ساعات الصيام يوميا، ما جعل الجميع يبحث عن موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 وهو سادس أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريا.

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ويكون في تمام الساعة الرابعة و 24 دقيقة، والسحور في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، والإمساك في تمام الساعة الرابعة و 4 دقائق، والشروق في تمام الساعة الخامسة و 52 دقيقة صباحا، على أن تكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 8 دقائق من وقت أذان الفجر وحتي أذان المغرب.