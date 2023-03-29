تضم إمساكية رمضان 2023، مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأربعاء 29 مارس، سابع أيام شهر رمضان المبارك، فضلا عن مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأربعاء 29 -3-2023

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأربعاء 29 -3-2023، السابع بشهر رمضان المبارك، تحدده هيئة المساحة المصرية بإمساكية شهر رمضان 2023، التي تصدرها الهيئة كل عام قبل قدوم شهر رمضان، وفقًا لحسابات الظل وخطوط الطول والعرض المختلفة، من محافظة لأخرى ومدينة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الأربعاء 29-3-2023 والمدن والقرى التابعة لها، وتتبع تقويمها ومواقيت الصلاة وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة الأقصر.

موعد رفع أذان الفجر باليوم السابع لرمضان بالأقصر 04:24 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر باليوم السابع لرمضان 11:58 دقيقة صباحا.

موعد رفع أذان العصر باليوم السابع لرمضان 03:25 دقيقة مساء.

موعد رفع أذان المغرب باليوم السابع لرمضان 06:4 دقيقة مساء.

موعد رفع أذان العشاء باليوم السابع لرمضان 07:35 دقيقة مساء.