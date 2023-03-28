يهتم الصائمون، بالبحث عن إمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، اليوم السادس بشهر رمضان المبارك تحددها هيئة المساحة المصرية بإمساكية شهر رمضان 2023 التي تصدرها كل عام قبل قدوم شهر رمضان وفقًا لحسابات الظل وخطوط الطول والعرض المختلفة من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 والمدن والقرى التابعة ومواعيد الأذان وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة الأقصر.

موعد أذان الفجر باليوم السادس لرمضان بالأقصر 04:25 صباحا.

موعد أذان الظهر باليوم السادس لرمضان 11:58 صباحا.

موعد أذان العصر باليوم السادس لرمضان 03:25 مساء.

موعد أذان المغرب باليوم السادس لرمضان 06:05 مساء.

موعد أذان العشاء باليوم السادس لرمضان 07:35 مساء.