مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. السادس من رمضان

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023، من المعلومات المهمة التي يسعى الصائمون في مصر لمعرفتها، نظرًا لأهمية مواقيت الصلاة، وارتباطها بالصيام والإفطار خلال الشهر الكريم.

وحددت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة من خلال إمساكية رمضان 2023 عبر موقعها الرسمي، وهي مواقيت تختلف من محافظة لأخرى بفارق زمني يصل لـ15 دقيقة.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة.

مواقيت الصلاة بمحافظة دمياط اليوم سادس أيام رمضان

رفع أذان الفجر 04:22 صباحا.

- الشروق 5:51 صباحا.

- الظهر 11:55 مساء.

- العصر 03:25 مساء.

- أذان المغرب 06:05 مساء.

- العشاء 07:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم

-أذان الفجر 04:32 صباحا.

-الشروق 05:54 صباحا.

- رفع اذان صلاة الظهر 11:59 مساء.

-رفع اذان العصر 03:25 مساء.

- رفع اذان المغرب 06:05 مساء.

- رفع اذان العشاء 07:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء

رفع أذان الفجر04:25 صباحا.

- موعد الشروق 05:52 صباحا.

- رفع اذان الظهر 11:59 مساء.

- رفع اذان العصر 03:24 مساء.

- رفع موعد أذان المغرب 06:05 مساء.

- رفع اذان العشاء 07:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم اليوم 28-3-2023

- رفع أذان المغرب 6:06 مساء.

- رفع اذان العشاء 7:23 مساء.

- السحور 2:04 صباحا.

- الإمساك 4:04 صباحا.

-رفع أذان الفجر 4:24 صباحا.

- الشروق 5:52 صباحا.

- رفع اذان الظهر 11:58 مساء.

- العصر 3:27 مساء..

مواقيت الصلاة بمحافظة كفر الشيخ اليوم سادس أيام رمضان

- أذان المغرب 6:13 مساء.

- العشاء 7:31 مساء.

- السحور 2:14 صباحا.

- أذان الفجر 4:34 صباحا.

- الشروق 6:1 صباحا.

- رفع اذان الظهر 12:2 صباحا.

- رفع أذان العصر 3:35 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

- أذان الفجر 4:28 صباحا.

- ظهر 12:2 مساء.

- عصر 3:32 مساء.

- المغرب 6:10 مساء.

- العشاء 7:40 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء

- السحور 2:02 صباحا.

- إمساك 4:02 صباحا.

- أذان الفجر 4:22 صباحا.

- الشروق 5:50 صباحا.

- الظهر 11:57 صباحا.

- العصر 3:27 مساء.

- أذان المغرب 6:04 مساء.

- العشاء 7:23 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية اليوم الأثنين سادس أيام رمضان

- السحور 2:03 صباحا.

- إمساك 4:03 صباحا.

-رفع اذان الفجر 4:23 صباحا.

- الشروق 5:51 صباحا.

- رفع اذان الظهر 11:58 مساء.

- رفع اذان العصر 3:27 مساء.

- المغرب 6:06 مساء.

- رفع اذان العشاء 7:22 مساء.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم

موعد صلاة الفجر 4:15 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:50 صباحا

موعد صلاة العصر 3:19 مساء

موعد صلاة المغرب 6:00 مساء

موعد صلاة العشاء 7:17 مساء

مواقيت الصلاة فى بنى سويف

الإمساك 4:17 صباحا

الفجر 4:24 صباحا

الشروق 5:51 صباحا

الظهر 12:01 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:11 مساء

العشاء 7:29 مساء

مواقيت الصلاة بالمنيا

الفجر: 4:27 صباحا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر: 3:32 مساء.

المغرب: 6:12 مساء.

العشاء: 7:29 مساء.