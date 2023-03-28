مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. «العصر 03:27 مساء»

أعلنت هيئة المساحة، مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، لما لها من أهمية كبرى لارتباطها بإقامة العديد من الشعائر الدينية المميزة للشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 لمحافظة أسوان التي أصدرتها قبل شهر رمضان بعدة أيام.

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023.

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان بأسوان 04:33 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان بأسوان 11:59 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان باسوان 03:27 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان بأسوان 06:04 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان 07:35 مساء.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان بها عددا كبيرا من المساجد، التاريخية والحديثة ومن أشهرها مسجد بدر ومسجد الطابية.