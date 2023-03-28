كشفت الهيئة المصرية للمساحة، عن مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، وتستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023 أعلنتها هيئة المساحة المصرية قبل شهر رمضان المبارك بأيام عبر إمساكية شهر رمضان 2023، وفقا لحساب مسقط الظل وخطوط الطول والعرض التي تختلف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى بفارق زمنى يصل حتى 15 دقيقة خاصة بين محافظات شمال وجنوب مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمحافظة دمياط لهذا العام.

موعد رفع أذان الفجر اليوم الثلاثاء بدمياط 04:22 صباحا.

موعد الشروق اليوم الثلاثاء بدمياط 5:51 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم الثلاثاء بدمياط 11:55 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم الثلاثاء بدمياط 03:25 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء بدمياط 06:05 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم الثلاثاء بدمياط 07:35 مساء.