الأرصاد تحذر من طقس غدا الأربعاء.. تقلبات حادة وانخفاض درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غد الأربعاء، الذي يشهد عدة تقلبات مناخية منها مائل للحرارة نهاراً على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، كما يشهد حالة الطقس ليلاً موجة باردة على كافة أنحاء الجمهورية بخلاف جنوب الصعيد مائل للدفء في أوقات الليل، وهو الأمر الذي ينصح به المواطنين في محافظات مصر بارتداء الملابس الثقيلة ليلاً.

طقس متقلب غائم

وحذر خبراء الأرصاد من طقس غد الأربعاء، إذ يشهد سرعة كبيرة في الرياح التي تصل ما بين 36 حتي 44 كم/ساعة وهو أمر يؤثر على حركة الصيد بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأعلنت الأرصاد أن سرعة الرياح بلغت نحو 36 حتي 44 كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 4%، والرطوبة بلغت 62%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، والصغرى 13درجة مئوية، كما سجلت الحرارة في محافظات الوجه البحري العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، بينما سجلت في السواحل الشمالية الشرقية، العظمى 19درجة مئوية والصغرى 14درجة مئوية.

درجات الحرارة

بينما سجلت درجة الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي،30 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، كما سجلت درجة الحرارة في جنوب الصعيد العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.