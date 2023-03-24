برق ورعد وأمطار غزيرة تضرب الفيوم في ثاني أيام رمضان: منخفض جوي سوداني

تشهد محافظة الفيوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها برق ورعد، حيث بدأت قُبيل إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك، بدقائق قليلة، وما تزال مستمرة، حيث تفاوتت شدتها من مكان إلى آخر، فيما أضاء البرق سماء المحافظة وشمل مختلف أنحاء محافظة الفيوم.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، استمرار تكاثر السحب على مختلف الأنحاء، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم متفاوتة الشدة ورعدية، كما أنّها تتقدم شرقًا لتشمل العديد من المناطق مثل الدلتا ومدن القناة وسيناء.

حالة الطقس في الفيوم

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، فإنّ درجة الحرارة الصغرى تسجل 16 درجة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 41%، فيما تراوحت سرعة الرياح 19 كيلو مترا في الساعة، بينما بلغت سرعة هبات الرياح 48 كيلو مترا في الساعة، وسط توقعات بزخات مطر في وقت متأخر ليلة الجمعة وحتى بعد ظهر غدٍ السبت.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، من التعرض للهواء خلال موجة الطقس الحالي، تجبنًا للإصابة بنزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية، نظرًا لعدم جودة الهواء، كما حذرت من الابتعاد عن أعمدة الإنارة تجنبًا للتعرض لصعق كهربائي بسبب غزارة الأمطار.

منخفض السودان الموسمي

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنّ البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي، ويصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يتسبب في تكون السحب الرعيدة وسقوط الأمطار المصحوبة بحبات البرد أحيانًا، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، تصل إلى حد السيول على سيناء يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات مئوية.

أماكن سقوط الأمطار

وفيما يخص أماكن سقوط الأمطار، وشدتها فقد جاءت كالتالي:

القاهرة والجيزة والقليوبية: أمطار متوسطة إلى غزيرة.

الإسكندرية.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

البحيرة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

كفر الشيخ.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

الغربية.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

المنوفية.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

الدقهلية.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

الشرقية.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

مطروح.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

دمياط ومدن القناة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

الفيوم وبني سويف.. أمطار متوسطة إلى غزيرة.

المنيا.. أمطار خفيفة إلى متوسطة.

شمال وجنوب سيناء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصل إلى حد السيول.

شمال محافظة البحر الأحمر.. أمطار متوسطة.