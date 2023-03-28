أمين الفتوى يكشف عبر قناة الناس الفرق بين التساهل والتيسير في الدين

كشف الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين التساهل والتيسير في الدين، موضحا أن التساهل هو أن يقول لك أحدهم أنه لا يستطيع الصلاة، فتقول له لا تصلي معتبرًا أن ذلك هو التسيب المنهي عنه، وأن التيسير هو أن تقول له صلي وأنت جالس.

الشريعة أوجدت البدائل التي تيسر على الناس

وأوضح خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء أن التيسير هو أن تنصح من لا يستطيع الوضوء بالتيمم، مؤكدًا أن الشريعة أوجدت البدائل التي تيسر على الناس وذلك من رحمة الله بعباده.

وأشار إلى أن الرخصة هي إجازة أمر على خلاف الدليل لعذر، ضاربًا المثل بإمكانية الإفطار في رمضان للمرضى على خلاف الدليل الموجود في القرآن الكريم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.