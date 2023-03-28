مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6.. قوات ابن الوالي تحاصر «الشافعي»

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6 بطولة خالد النبوي، الذي يجسد سيرة الإمام الشافعي، هجوم قوات ابن الوالي عليه لقتله، من أجل منعه من الوصول إلى مدينة تنيس.

قوات ابن الوالى تهجم على الإمام الشافعي

ودارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6 حول هجوم قوات ابن الوالي على الإمام الشافعي، وهو يصلي، وحاصروه، ودار بينهما قتالا لم يتسمر طويلا، إذ تدخل الحفويين تدخلوا وأنقذوه في الوقت المناسب.

الحفويين ينقذوا «الشافعي» من قوات ابن الوالى

وهربت قوات ابن الوالي مسرعة فور تدخل الحفويين، الذين انقذوا الإمام الشافعي، قبل أن يكثر عليه قوات ابن الوالي، الذين أرادوا منعه من الوصول إلى تنيس.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6

وضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6، تلقى رامز أمير الذي يجسد دور «عمر» رسالة من سلمى أبو ضيف «هند»، تطلب منه أن يتركها لأنها ما زالت تحب زوجها السابق الذي توفى، بينما تقوم فرح بسيسو «السيدة نفيسة» بزيارة منزل الإمام الشافعي وتلتقي بزوجته وشقيقته وأولاده.

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل رسالة الإمام وصول الإمام الشافعي إلى تنيس بعد إنقاذه من جنود ابن والي، ويلتقي هناك صديقه القديم «علاء قوقة».