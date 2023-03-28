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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. الأبطال يسددون ضربة موجعة للإرهابين

كتب:

نورهان نصرالله
09:27 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
مشهد من مسلسل الكتيبة 101

مشهد من مسلسل الكتيبة 101

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، نجاح الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) في خداع العناصر الإرهابية والإفلات من قبضتهم بعد حصولهم على السيارة المجهزة بجهاز تتبع، لتنجح قوات الجيش في تحديد موقعهم بدقة وتسدد لهم ضربة موجعة وقوية عن طريق الطيران.

يصل المقدم خالد (آسر ياسين)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 في الوصول إلى مقر الجماعة الإرهابية بعد تدميره ويطلب من رجاله التقاط صور للوضع وإجراء تحليل DNA لجميع جثث التكفيرين.

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يبدي الإرهابي (وليد فواز)، خلال مسلسل الكتيبة 101، رغبته في مبايعة الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) لهم بعد نجاحه في تهريب أسلحة لصالحهم، ولكنه يشعر بالصدمة بعد معرقته بعملية نجاح الجيش، ويصدر لهم تعليمات بمعرفة كيف وصل الجيش إلى واحدة من أبرز مخابئهم، وقتل أحد قادتهم.

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بقلم نورهان نصرالله