موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON.. الحلقة الـ6 تعرض اليوم

قبل ساعات من موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101، يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، وذلك بعد نجاح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بعد عرض الحلقات الأولى، وتصدر قائمة الـ«تريند» على «تويتر» مصر بعد عرض الحلقة الثالثة.

وحددت شبكة قنوات ON موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON مرتين على شاشتها بخلاف العرض الأول، بالإضافة إلى 3 إعادات على قناة ON دراما، وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: عمرو وسف، وآسر ياسين، وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف: محمد رجب، وكريم فهمي، ومحمود عبدالمغني...وغيرهم.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، والذي يذاع للمرة الأولى الساعة التاسعة مساءً، بينما يعاد مرتين الأولى في الثالثة صباحًا والثانية في تمام الساعة الثامنة صباح، أما الإعادة على قناة ON دراما تبدأ في الـ4:15 صباحًا، أما الإعادة الثانية في الـ 8 صباحًا.