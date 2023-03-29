مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. تفاصيل قصة حب حنان مطاوع وأحمد السعدني كاملة

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني لعام 2023، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب الذين يقدمون توليفة مميزة.

ومن ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7 قصة الحب بين حامد «أحمد السعدني» وصافية التي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع.

قصة حب حامد وصافية

وبدأت العلاقة بين حامد وصافية بعد رحيل والده واهتمام الشيخ سليم «خالد الصاوي» وهو شيخ البلد به، ومن هذه اللحظة بدأت صداقة حامد وصافية ثم تطورت مع كبرهما في السن.

وظهرت صافية وحامد خلال أحداث الحلقة في عدد من المشاهد الرومانسية، وكان من بينها مساعدتها له بتعلم اللغة العربية.

يذكر أن مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفي وصلاح عبدالله وخالد الصاوي وغيرهم.