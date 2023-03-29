تضم إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها هيئة المساحة، مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 29 -3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، لما لها من أهمية كبرى، لارتباط مواقيت الصلاة بإقامة العديد من الشعائر الدينية المميزة للشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 29 -3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 29 -3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 لمحافظة أسوان، التي أصدرتها قبل قدوم شهر رمضان بعدة أيام، لتضم مواقيت الصلاة كاملة، فضلا عن مواعيد السحور والإمساك والشروق.

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 29 -3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023 لسابع أيام شهر رمضان المبارك .

موعد رفع أذان الفجر اليوم الأربعاء سابع أيام رمضان بأسوان 04:32 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان بأسوان 11:59 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان بأسوان 03:27 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان بأسوان 6:00 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان 07:35 مساء.

تقام شعائر الصلوات الخمس في عدة مسجد بمحافظة أسوان أهمها مسجد بدر ومسجد الطابية.