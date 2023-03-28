متصلة لقناة الناس: «ينفع أصلي بزوجي الأمي.. وأمين الفتوى: الإمامة للرجال

أجاب الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «حبيبة» من المنصورة، تقول إن زوجها لا يقرأ ولا يكتب، وتريد أن تقوم بإمامة الصلاة به، لعدم حفظه آيات من القرآن الكريم، قائلا: «لا يجوز أن تؤم النساء الرجال» مشددًا على أن الإمامة للرجال فقط.

يمكنك تعليمه أحكام الصلاة وتحفظيه قصار السور ليصلي بك

وأوضح خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء أنه يمكن للمرأة أن تؤم نساء مثلها ولا تؤم رجال، مضيفًا: «لو كان لابد عليكي إنك تعلميه بعد أحكام الصلاة، وتحفظيه قصار السور، التي تساعده إنه يصلي».

شكل جديد لقناة الناس

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.