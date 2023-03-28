تلاوة خاشعة للشيخ كارم الحريري من أحد المساجد في ألمانيا عبر قناة الناس

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ كارم رضا الحريري، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة آخن في ألمانيا، حيث أبدع أثناء عرض صلاة التراويح، بأحد مساجد مدينة آخن الألمانية، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وزارة الأوقاف توفد مبعوثين من الأئمة والقراء لمساجد العالم

وتنقل قناة «الناس» ، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، مقاطع فيديو للقراء والأئمة المبتعثين من وزارة الأوقاف المصرية لإحياء ليالي شهر رمضان بجميع دول العالم.

قناة الناس تٌبث برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تبث قناة الناس خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي برامج وبرامج وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.