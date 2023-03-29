أصدرت الهيئة المصرية للمساحة، إمساكية لمحافظة دمياط ضمت عن مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، وتستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأربعاء 29-3-2023

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023 أعلنتها هيئة المساحة المصرية قبل شهر رمضان المبارك بعدة أيام عبر إمساكية شهر رمضان 2023، وفقا لحساب مسقط الظل وخطوط الطول والعرض بمحافظة دمياط والتي تختلف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى بفارق زمنى يصل حتى 15 دقيقة خاصة بين محافظات الوجه البحرى والوجه القبلي بمصر.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023 سابع أيام شهر رمضان، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمحافظة دمياط لهذا العام.

موعد رفع أذان الفجر اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان بدمياط04:21 صباحا.

موعد الشروق اليوم الأربعاء بدمياط 5:51 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان بدمياط 11:55 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان المبارك بدمياط 03:25 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان بدمياط 06:04 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان بدمياط 07:35 مساء.