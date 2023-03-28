مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. آسر ياسين يقنع الإرهابي أبو عمار بالتعاون

يواصل المقدم خالد (آسر ياسين) ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، استجواب الإرهابي أبو عمار للخروج بمعلومات مهمة تساعدهم في الإيقاع بالجماعة التكفيرية داخل سيناء، ويخبره بالفعل بعدد من المعلومات، ولكن أمام تلك المعلومات يطلب تأمين نجله من بين أيدي الجماعة بأمان حتى لا يلقى المصير نفسه.

ويخبر الإرهابي أبو عمار المقدم خالد خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، أن أبو تمام هو أمير التنظيم الإرهابي، وأبو دعاء الأنصاري هو الذي تولى القيادة بعد وفاة توفيق فريج، ويصدم عندما يعلم أن المقدم خالد كان على علم بتلك المعلومات، ويطلب منه برسم خريطة لأماكن تواجد الجماعة داخل سيناء.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 .. أبو عمار يكشف معلومات للأجهزة الأمنية

ويكشف أبو عمار انضمامه إلى التنظيم خلال عام ونصف عام، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6، ويكشف لهم صور ومعلومات عن رجال التنظيم في سيناء.