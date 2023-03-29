مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. «الشيخ سليم يرفض زواج صافية وحامد»

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 7 كثير من الأحداث التي جذبت الجمهور، وتفاعل معها بشكل كبير من خلال التوليفة الدرامية المميزة التي يقدمها المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني لعام 2023 =.

مسلسل سره الباتع الحلقة 7

ومسلسل سره الباتع الحلقة 7 تضمن السر وراء رفض الشيخ سليم شيخ البلد، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، زواج ابنته صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، بحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

وطلبت صافية من حامد أن يذهبا إلى والدها ويطلب يدها، ويرفض حامد في البداية ويخبرها أنّه سيرفضه، لكنها أصرت، وبالفعل استعد وذهب للقاء والدها، وعندما وصل إلى هناك وجلس مع الشيخ سليم ظهرت زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، وطلبته لإخباره بأمر ما، وعندما ذهب اليها أخبرته أن يرفض ما جاء لأجله حامد، أي يرفض زواجه بابنته.

أم صافية ترفض زواجها بحامد

وجاء رفض أم صافية لزواجها من حامد، بسبب أنّها تريد لابنتها عريس ميسور الحال، قائلة: «إحنا عايزين لها عريس عين أعيان المنطقة، وأديك شايف العرسان داخلين خارجين وهي بتقول لأ/ والواد دا هو اللي واكل دماغها، خليه يبعد عنها».

وبالفعل نفذ الشيخ سليم ما طلبته زوجته أم صافية، وأخبر حامد بألا يفتح الموضوع الذي جاء من أجله وأن يبتعد عن صافية.