«تنفيذي مطروح» يوافق على اعتماد المخططات التفصيلية لـ 15 قرية

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و النائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديره ، ومساعد مدير أمن مطروح، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

اعتماد مخططات 15 قرية بمطروح

ووافق المجلس مساء اليوم، على اعتماد المخططات التفصيلية لـ 15 قرية لاستكمال باقي الإجراءات للعرض على رئيس مجلس الوزراء، كما جرى عرض ما تم اعتماده من أحوزة جديدة لعدد 20 تجمع ونجع لأول مرة منها 9 بسيوة و9 بالحمام وتجمعين بالضبعة بالإضافة إلى قرية جارة أم الصغير بسيوة ليصل إجمالي القرى التى تم الموافقة على الحيز العمراني لها 37 قرية.

إنشاء معهد للغات بالأزهر

وقال المحافظ ببيان إنه جري الموافقة على تجديد قرار التخصيص الخاص بإنشاء معهد للغات تابع لمنطقة مطروح الأزهرية بمنطقة حي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح على مساحة 5219م2 والمدرج إنشائه ضمن خطة 2022 /2023، كما جري الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بإنشاء مكتب بريد أغورمى بسيوة على مساحة ١٥٩م٢ والمدرج بخطة 2022/ 2023.

فتح بريد مطروح فترات مسائية برمضان

وصرح الدكتور محمد الجمال مدير عام منطقة بريد مطروح خلال الجلسة أنه تيسيرا على المواطنين تم فتح مكتب بريد الفتح بمرسي مطروح بالفترة المسائية من 8 م إلى 11م مع مد فترة عمل مكاتب البريد حتى 4 عصرا خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى 5 سيارات البريد المتنقلة منها ثلاثة بمدينة مرسى مطروح أمام محطة القطار وسوق ليبيا وموقف سيارات الكيلو 2 وسيارة بالضبعة وأخرى بالعلمين لتلبية الخدمات البريدية والمالية للمواطنين مع توفير التأمين الشرطي بالتعاون مع مديرية أمن مطروح.

إنشاء وحدة صحية ببراني

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق مع مركز التنمية المستدامة بمطروح لإنشاء وحدة صحية بقرية أبو سطيل ببراني وفق مشروعات إيفاد بعد الموافقة على تخصيص المساحة اللازمة كما وجه لرؤساء مجالس المدن وبالتعاون مع مديرية الأمن بشان تكثيف الحملات الأمنية لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض السيطرة على الشارع المطروحي ومنع أي تجاوزات، واكد المحافظ على متابعة توفير مياه الشرب للمواطنين مع تيسير وصول سيارات نقل المياه وتشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة تسجيل طلبات المواطنين ووصول السيارات اليهم حتى الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير الطريق الدولي وبدء ضخ المياه بالشبكات.

132 سيارة مياه لنقل المياه لمنازل مطروح

وأوضح خلال المجلس الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب انه يتم الدفع بعدد 132 سيارة فنطاس مياه لنقل المياه للمناطق غير المربوطة على الشبكة، منها 92 سيارة بمدينة مرسى مطروح ،وجارى وصول أغشية لمحطات تحلية مياه البحر بالرميلة لرفع طاقتها التي وصلت كميات الضخ حاليا إلى طاقة 40 ألف م3/ يوم، والعمل على استقرار ضخ المياه من محطة تحلية المياه بباجوش بالتنسيق مع شركة الكهرباء مشيرا إلى العمل على بدء استقرار ضخ المياه و توفير الكميات بدء من منتصف شهر رمضان.