قطع مياه الشرب عن 7 قرى وتوابعها بالفيوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها اليوم الأحد، انقطاع مياه الشرب عن 7 قرى وتوابعها، لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الثامنة صباح غد الاثنين، وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بسبب أعمال الصيانة في خط مياه الشرب قطر 1000 مم الواقع على بحر الغرق/ عزبة الجندي بمركز إطسا.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيانها الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وسبب انقطاع مياه الشرب، وموعد عودة المياه.

أماكن انقطاع المياه

وشملت قائمة أماكن انقطاع المياه بمحافظة الفيوم، غدًا الاثنين، المناطق الآتية وجميعها بمركز إطسا:

قصر الباسل تطون الغرق قبلي الغرق بحري وتوابعها الحجر وتوابعها عزبة قلمشاه وتوابعها منشأة عبد المجيد وتوابعها.

سبب انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أنّ سبب انقطاع المياه قيام الشركة ببعض أعمال الصيانة في خط مياه الشرب قطر 1000 مم الواقع على بحر الغرق/ عزبة الجندي بمركز إطسا.

تدبير احتياجات المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسكان تلك القرى والعزب والنجوع، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه لتكفيهم أثناء فترة الانقطاع، حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة، وضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تدريجيًا.

توفير سيارات مياه

وكشفت الشركة، في بيانها، أنّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه، موضحةً أنّه سيتم توجيه سيارات المياه إلى المناطق التي تطلبها.

رقم شركة المياه بالفيوم

ويمكن للمواطنين طلب سيارة المياه، أو الشكاوى والاقتراحات من خلال رقم شركة مياه الشرب بالفيوم، وذلك عبر أي من الأرقام الآتية:

الإتصال على أرقام: 01208288854/01208288834

واتس آب: 01275358538

الخط الساخن: 125.