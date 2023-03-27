تفاصيل خطة مياه الشرب لضمان الجودة واستمرار الخدمة بالقاهرة

أكدت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، اتباع عدد من الإجراءات والتعليمات خلال الفترة الراهنة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، على مدار شهر رمضان وغيره من الشهور، وضمان استمرار الخدمة بشكل جيد، مشيرة في تقرير لها عن خطة شركة مياه الشرب في العمل لضمان جودة المياه، واستمرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن الإجراءات التي اعلنتها الشركة ما يلي:

- الرقابة على مآخذ المحطات وإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من جودة المياه وصلاحيتها.

- تجهيز الكميات المناسبة من مهمات السلامة المهنية أثناء الإصلاح والأعمال الطارئة من لوحات تحذيرية وشدادات خشبية وأقماع بلاستيك وشرائط فسفورية وإضاءة.

- توفير العدد المناسب من الأخصائيين والفنيين المختصين بالسلامة والصحة المهنية، للتواجد على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان.

- ملء جميع خزانات الشبة السائلة بكل المحطات، بحيث تكفي المحطات 15 يوما على الأقل، بخلاف المخزون من الشبة الصلبة.

- ملء الأسطوانات الفارغة بالكلور لكل المحطات، وهي كميات تكفى استهلاك المحطات لمدة لاتقل عن 15 يوما.

- إعداد فرق الصيانة والإصلاح من لحامين وفنيين طلمبات وديزل، والسائقين لقيادة السيارات المجهزة بمعدات الطوارئ.

- ضمان وجود 70% من قوة الدفاع المدني على الأقل بكل وردية، طوال الشهر الكريم.

توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة

- التركيز على عمليات تعبئة سيارات الفناطيس بالمياه الصالحة للشرب، لإمداد المنطقة التي تحتاجها في أسرع وقت.

- استعداد الحملة الميكانيكية بكل طاقتها، وتجهيز السيارات المجهزة بشفط المياه لمواجهة حالات الطوارئ بالشبكات، ومواجهة احتمالات قطع المياه نتيجة حدوث أى أعطال.

- تلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125

الإستعداد التام بالمعدات الثقيلة في حالات الأزمات والطوارئ

- عدد 8 لودرات حفار مزود بشاكوش هيدروليك و2 لودر مفصلي

- عدد 3 شفاط متطور لشفط المياه سعة 10 أمتار

- عدد 8 شفاط سعة 8 أمتار

- عدد 9 شفاطات عادية

- 34 لودر حفار

- سيارة 25 طن مجهزة بفنطاس

-18 سيارة فنطاس 10 متر مكعب

- 2 سيارة سيول بونش مجهزة كلا منها بعدد طلمبة هيدروليك تصرف 1350 متر مكعب فى الساعة بالاضافة إلى 2 طلمبة غاطسة تصرف كلا منها 400 متر مكعب بالساعة.