جيران مقام الشافعي: المسلسل أحيا سيرته وعلمه وشكرا لكم «خلِّتونا نعرفه أكتر»

يمتلك الإمام الشافعى مكانة كبيرة لدى المصريين، وعلاقة ارتباط قوى بينه وبينهم، سواء فى حياته أو مماته، وكانت هى المحطة الأخيرة لمُجدد القرن الثانى الهجرى، فكان يحب السفر والترحال، فانتقل بين مكة والمدينة وبغداد واليمن حتى استقر فى مصر، ومن جمله الشهيرة حول السفر «سافر تجد عوضاً عمن تفارقه»، وكان ينصح بالسفر، ففيه يلتقى الإنسان بالعلوم الجديدة والصحبة الجديدة، وكانت مصر مرساه الأخير، عاش فيها حتى مات ودُفن بها.

«شادية»: أتابع الحلقات يومياً وعايشين فى بركة سيدنا.. وفرحانين إن فيه مسلسل جميل عن حياته

ويُكن المصريون حباً كبيراً للإمام محمد بن إدريس الشافعى، ففى حياته كان يهتدى إليه الكثير من المواطنين فى أمور حياتهم المختلفة، يأخذون بنصيحته وحكمه، فكان لديه علم وفير فى مجالات الحياة المختلفة، وكذلك الدين، حتى لقّبوه بـ«بحر العلم»، لما لديه من معرفة واسعة فى مجالات متعدّدة.

جيران المقام والمسجد كانوا أكثر سعادة من غيرهم بمسلسل «رسالة الإمام»، الذى يتناول سيرة وحياة «الشافعى»، اعتبروه إعادة إحياء لسيرته وعلمه، وتقول «شادية أحمد»، ابنة منطقة السيدة عائشة، وتحديداً محيط مسجد الإمام الشافعى لـ«الوطن»، إن «الإمام كان أكبر علماء مذاهب الإسلام، وكان رجل العدل، لا يظلم أحداً ولا يرد سائلاً»، مضيفة: «أنا باحبه أوى، لأنه رمز للعدل والمحبة، ماكانش بيرد أى حد يجيله فى حاجة، إحنا عايشين فى بركة سيدنا».

حبّها للإمام الشافعى جعلها تقوى على الخدمة فى منزل الخدمة الموجود داخل صحن المسجد، حيث تقوم صاحبة الـ60 عاماً بتحضير الطعام والشراب مع بزوغ الفجر فى كل جمعة أسبوعياً، من أجل إطعام زائرى الإمام، موضحة: «أنا باحب الشافعى أوى وعلشان كده باكرم ضيوفه، أنا فرحانة أوى أن فيه مسلسل جميل عن حياته زى رسالة الإمام».

تحرص «شادية» على مشاهدة مسلسل رسالة الإمام يومياً، فهى من محبيه وترغب فى أن تعرف كل ما يمكن معرفته عن الشافعى وحياته وأى تفاصيل عنه، حيث قالت: «المسلسل بيحكى عن سيدنا الشافعى حاجات كتير أنا ماكنتش أعرفها، فأنا باتعرّف عليه أكتر من خلاله، وبجد شكراً إنكم ادتونا فرصة نعرف الإمام أكتر وبشكل صح، وكأنه أحيا الإمام من جديد».